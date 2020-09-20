Команда черкасских программистов создала сайт для знакомств с бездомными животными. Так авторы проекта хотят помочь котам и собакам быстрее найти хозяев.

Как сообщает 24 канал, четвероногих бездомных сейчас только в черкасском приюта около 200. На улицах города еще бегают сотни собак и почти 5000 кошек.

Читайте также Украинцы создали приложение Obimy для общения с ближайшими

Как будет работать приложение "Дай лапу"

В мобильном приложении "Дай лапу" для животных создают анкеты с фото, по которым их и смогут выбирать горожане. На сайте будет размещен список животных и их фото.

Пользователь по клику на фотографию сможет узнать основную информацию о четвероногом. Также в приложении будет размещена дополнительная информация для волонтеров со сведениями о стерилизации и прививках животных.



Приложение для знакомства с бездомными животными / Фото з сайту 1800

Сначала в приложении должны были быть только животные из коммунального приюта. Однако разработчики получили множество звонков от других волонтеров с просьбой открыть приложение для всех.

Волонтер Валентина Калинина рассказала, что на странице приюта работники постоянно публикуют посты. Однако сложно охватить такое количество собак, которые нуждаются в хозяевах. Те собаки, которых показывали месяц-два назад, они теряются. Получается, что человек не может их увидеть, когда зайдет на страницу – нужно листать,

– отметила она. Заработает этот сайт только через несколько месяцев, когда его усовершенствуют и внесут туда первую сотню животных. "По нему уже можно фильтровать, кого ты хочешь. Будем делать так чтобы им было пользоваться удобно", – отметил разработчик приложения Виталий Киян. Что известно о разработчиках приложении Сайт создали черкасские программисты в пределах проекту Masters Academy. По словам ментора проекта Юрия Руденко, разработка длится примерно полгода. Достаточно много времени команда выделила на сбор информации и планирование функционала, пишет черкасский сайт 1800. Авторы приложения рассматривали различные варианты названия. В частности, сначала использовали рабочее имя "Шерсть". Впрочем, по мнению программиста Виталия Кияна, название было грубоватым. Поэтому его изменили на "Дай лапу".



Команда, которая создала приложение для животных-бродяг "Дай лапу" / Фото с сайта 1800