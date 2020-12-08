Программы, которые больше всего любят хакеры: неожиданный рейтинг
Британская компания Computer Disposal Limited (CDL) провела исследование, в котором изучила программное обеспечение, которое любят компьютерные пираты. На основе этих данных эксперты сформировали рейтинг.
Специалисты брали внимание количество запросов на скачивание того или иного софта на торрент-трекерах, говорится на сайте computerdisposals.co.uk.
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Рейтинг
Как показывает исследование CDL, наибольшей популярностью среди хакеров пользуется продукция Adobe. Лидером этого антирейтинга стал графический редактор Photoshop. А вторую и третью строчку заняли дизайнерские пакеты Illustrator и Premiere Pro.
Рейтинг программ, которые любять хакеры / Скриншот
Также в первую десятку среди самых популярных приложений для взлома вошел российский архиватор WinRAR. В рейтинге CDL занимает 4 место.
Кроме того, в рейтинге можно увидеть продукты Malwarebytes и "Лаборатории Касперского". Здесь эксперты отметили, что пиратские версии легального программного обеспечения для защиты ПК являются особо опасными, ведь их установка происходит с вредоносными вложениями. Это делает устройство особенно уязвимым для хакеров.
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