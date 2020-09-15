Авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на многочисленные внутренние источники сообщает, что на производстве PlayStation 5 возникли серьезные проблемы. Из-за высокого недостаток в однокристальных системах итоговые поставки консоли нового поколения окажутся значительно ниже запланированных.

Источники Bloomberg сообщают, что огромный процент брака SoC-систем заставил компанию Sony снизить производство PlayStation 5 на 50%. Однако позже ситуация более-менее стабилизировалась, а количество непригодных однокристальных систем снизилась.

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Что не так с чипами

Трудности возникли с ключевым компонентом – APU AMD с восьмиядерным CPU Zen 2 и GPU Navi. Известно, что процент выхода годных чипов находится на достаточно низком уровне – 50%. Другими словами, половина чипов систем бракованные. И хотя процент выхода годной продукции постепенно растет, как отмечает Bloomberg, выйти на стабильно высокие показатели пока не удалось.

Как это повлияло на PlayStation 5

Как следствие, из-за проблем с однокристальными системами, японская корпорация планирует выпустить 11 миллионов приставок PS5 до конца финансового года вместо ранее запланированных 15 миллионов.

Количество консолей PS5 на старте продаж сократится

После публикации Bloomberg акции Sony изменили динамику с роста на падение и подешевели на 2,4%. Возможно, ситуация будет исправлена уже завтра – ведь компания должна объявить дату начала продаж и окончательную цену консоли PlayStation 5. Трансляция мероприятия Sony запланирована на 23:00 по киевскому времени.