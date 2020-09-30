Сервис проката электросамокатов Kiwi запускает аренду транспорта во Львове. Новая услуга доступна круглосуточно, при этом для аренды самоката не нужны документы.

О старте нового сервиса во Львове сообщили на официальной Facebook-странице Kiwi. Интересно Цифра дня: сколько электрокаров купили украинцы в августе Как воспользоваться арендой Сначала пользователь должен загрузить приложение Kiwi-Scooter Sharing. Оно доступно в магазинах iOS и Android.

Прокат электросамокатов Kiwi во Львове / скриншот Далее система предлагает создать учетную запись (ввести почту или свой телефон).

После этого пользователь должен разрешить приложению определять геолокацию и дать доступ к камере.

Когда юзер выбрал ближайшую локацию и свободный самокат – нужно отсканировать штрих-код и, собственно, начать поездку.

После завершения путешествия нужно припарковать самокат и сделать фото самоката. Цена Чтобы разблокировать самокат, нужно будет заплатить 15 гривен. ​Интересно В США на 3D-принтере напечатали уникальный электровелосипед: впечатляющие фото и видео Далее происходит поминутная тарификация стоимость одной минуты – 2 гривны.