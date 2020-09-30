Прокат электросамокатов Kiwi запустили во Львове: тарифы
Сервис проката электросамокатов Kiwi запускает аренду транспорта во Львове. Новая услуга доступна круглосуточно, при этом для аренды самоката не нужны документы.
О старте нового сервиса во Львове сообщили на официальной Facebook-странице Kiwi.
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Как воспользоваться арендой
- Сначала пользователь должен загрузить приложение Kiwi-Scooter Sharing. Оно доступно в магазинах iOS и Android.
Прокат электросамокатов Kiwi во Львове / скриншот
- Далее система предлагает создать учетную запись (ввести почту или свой телефон).
- После этого пользователь должен разрешить приложению определять геолокацию и дать доступ к камере.
- Когда юзер выбрал ближайшую локацию и свободный самокат – нужно отсканировать штрих-код и, собственно, начать поездку.
- После завершения путешествия нужно припарковать самокат и сделать фото самоката.
Цена
Чтобы разблокировать самокат, нужно будет заплатить 15 гривен.
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Далее происходит поминутная тарификация стоимость одной минуты – 2 гривны.
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