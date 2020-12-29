Прописка онлайн: Минцифры запускает еще один электронный документ
Уже в 2021 году регистрацию (и снятие с регистрации) места жительства в Украине можно будет сделать в электронной форме. Эту инициативу принял Кабмин.
Сейчас такая услуга была доступна для детей до 14 лет в городе Харькове. При этом уже вскоре е-пропиской сможет воспользоваться большая часть украинцев, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в фейсбуке.
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Когда заработает
Как рассказал Федоров, органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ІТ-системы Государственной миграционной службы. Это должно произойти с 1 апреля следующего года.
Именно это позволит украинцам проводить регистрацию и снятие с регистрации места проживания в режиме онлайн.
Услуга будет доступна для следующих категорий:
- несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет;
- украинцев, которые имеют ID-карту, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.
При этом в Минцифры уже прогнозируют, что эта услуга станет одной из самых востребованных среди украинцев.
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