В Беларуси продолжаются жесткие противостояния между протестующими и силовиками. В Минск продолжают стягивать военную технику. По всей стране ощутимые проблемы с мобильным интернетом и связью.

Из разных уголков Беларуси поступают сообщения об отсутствии мобильного интернета. Читатели телеграм-канала NEXTA Live сообщают, что практически во всех областных центрах страны полностью отсутствует мобильный интернет, отмечает 24 канал.

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Как преодолеть проблемы с мобильным интернетом

В связи с массовыми перебоями и практически полным отсутствием в регионах страны мобильного интернета телеграм-канал NEXTA Live опубликовал распространенные советы, которые могут помочь жителям Беларуси восстановить связь.

В частности, канал рекомендует при проблемах с доступом к интернету попробовать принудительно переключить мобильные телефоны с 4G на 3G в настройках. Кроме того канал рекомендует использовать VPN вроде Psiphon и Opera.

Среди прочего канал призывает жителей первых и вторых этажей открыть доступ к Wi-Fi роутерам – снять пароли и сделать сети публичными, чтобы помочь протестующим с доступом к интернету.

Новая волна задержаний

В столице Беларуси вновь начались задержания у станции Пушкинская. Кроме того сообщается, что семь станций метро в Минске закрыты на вход и выход, на них не останавливаются поезда.

По состоянию на 19:00 в Беларуси анонсировали очередную волну массовых протестов. Требованиями протестующих являются честные выборы без участия действующего президента Александра Лукашенко и освобождение политзаключенных.

Видео новых задержаний протестующих в Беларуси