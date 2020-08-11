Протесты в Беларуси: в стране проблемы с мобильным интернетом
В Беларуси продолжаются жесткие противостояния между протестующими и силовиками. В Минск продолжают стягивать военную технику. По всей стране ощутимые проблемы с мобильным интернетом и связью.
Из разных уголков Беларуси поступают сообщения об отсутствии мобильного интернета. Читатели телеграм-канала NEXTA Live сообщают, что практически во всех областных центрах страны полностью отсутствует мобильный интернет, отмечает 24 канал.
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Как преодолеть проблемы с мобильным интернетом
В связи с массовыми перебоями и практически полным отсутствием в регионах страны мобильного интернета телеграм-канал NEXTA Live опубликовал распространенные советы, которые могут помочь жителям Беларуси восстановить связь.
В частности, канал рекомендует при проблемах с доступом к интернету попробовать принудительно переключить мобильные телефоны с 4G на 3G в настройках. Кроме того канал рекомендует использовать VPN вроде Psiphon и Opera.
Среди прочего канал призывает жителей первых и вторых этажей открыть доступ к Wi-Fi роутерам – снять пароли и сделать сети публичными, чтобы помочь протестующим с доступом к интернету.
Новая волна задержаний
В столице Беларуси вновь начались задержания у станции Пушкинская. Кроме того сообщается, что семь станций метро в Минске закрыты на вход и выход, на них не останавливаются поезда.
По состоянию на 19:00 в Беларуси анонсировали очередную волну массовых протестов. Требованиями протестующих являются честные выборы без участия действующего президента Александра Лукашенко и освобождение политзаключенных.
Видео новых задержаний протестующих в Беларуси
Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы выразили решительное несогласие с результатами выборов, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- Протесты начались в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать сотрудники ОМОН.
- Масштабные столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- 11 августа люди планируют выйти на новые акции протеста.