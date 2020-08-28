Организация Children's Health Defense, известные противники вакцин и технологий Wi-Fi и 5G, подала в суд на Facebook. Антивакцинаторов возмутила фактчекинговая программа, потому что она якобы "нарушает конституционные права организации".

Об этом сообщает ArsTechnica, весь иск можно посмотреть по ссылке.

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В своей группе Children's Health Defense публикуют сообщения против прививок, а также посты о вреде сети Wi-Fi и 5G. В Facebook группа организации насчитывает 129 314 подписчиков.

В чем обвиняют

Children's Health Defense возмущается, что Facebook блокирует их рекламу. По мнению истцов, это является цензурой, которая нарушает свободу слова.

Более того, по мнению антивакцинаторов, существует "сговор" Facebook и фармацевтической индустрии с государственными агентствами.

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"Facebook сейчас подвергает цензуре страницу CHD, и направляет свои чистки против фактов о вакцинах, 5G и организации здравоохранения", – сказано в иске.