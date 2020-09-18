Неудачный опыт при создании первой AirPower подтолкнул Apple к разработке упрощенной версии беспроводной зарядки. В начале года отраслевой аналитик Мин-Чи Куо заявил, что компания работает над аксессуаром меньшего размера, а недавно в сети появилось инсайдерское видео с демонстрацией компактного устройства.

Twitter-блогер под ником JordanKahn опубликовал в своем блоге короткий ролик, демонстрирующий, по его словам, прототип беспроводного зарядного устройства Apple.

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Что известно о беспроводной зарядке Apple

По слухам, тыльная панель будущего iPhone 12 будет оснащена внутренним магнитом, который позволит смартфону надежно прикрепляться к миниатюрной док-станции во время зарядки.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C — Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020

Судя по внешнему виду контактной площадки, в кадре вероятно представлен инженерный прототип зарядной станции. Анонс новинки может состояться в октябре вместе с презентацией серии iPhone 12. Технические характеристики и стоимость аксессуара неизвестны.