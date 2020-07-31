Прототип космического корабля Spaceship в натуральную величину уже прошел огненные испытания двигателей Raptor. Сейчас он готов к испытанию в полете – он должен подняться на высоту 150 метров.

Сейчас прототип хранят на площадке производственного комплекса SpaceX в Техасе, вблизи города Бока-Чика, сообщает Space.com.

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Детали

Как известно, SpaceX тестирует прототип космического корабля Starship с 2019 года. Большинство предшественников SN5 были уничтожены в процессе испытаний. Так, SN4 взорвался во время огневых испытаний 30 мая.

Однако, SN5 таки прошел испытания и должен, наконец, подняться в воздух. Ранее это испытание прошла уменьшенная копия корабля под названием Starhopper.

У окончательной версии Starship будет шесть двигателей Raptor. Аппарат высотой 50 метров будет установлен на ракету-носитель Super Heavy, которой для взлета понадобится еще 31 двигатель.

Общая высота должна составить около 120 метров, диаметр конструкции – 10 метров, а на орбиту корабль сможет выводить более 150 тонн груза или 100 пассажиров.

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Первая такая миссия запланирована на 2021 год.