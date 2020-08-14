Компания Faraday Future, которую многие видели перспективным конкурентом Tesla, как известно, чуть не сошла с дистанции, столкнувшись с финансовыми, производственными и юридическими трудностями. Сейчас прототипы автомобиля выставили на аукцион.

Электромобиль Faraday Future EV, сравнимый с тем, что предлагает Tesla, так и не появился, хотя компания все еще существует. За несколько лет было создано несколько прототипов, два из которых выставлены на аукцион, сообщает Engadget.

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Какие именно автомобили продают

Это прототипы Faraday Future FF 91 2016 года, предлагаемые в Worldwide Auctioneers. Оба по сути являются пятиместными внедорожниками с аккумуляторными батареями емкостью 130 кВт/ч и тремя электромоторами мощностью 1050 лошадиных сил. Похоже, что один из них – тот самый электромобиль, который в 2017 году установил мировой рекорд среди электромобилей своего класса во время восхождения на холм Pikes Peak International, а в 2018 году разогнался с места до 100 км/ч за 2,3 сек. По тесту EPA автономность этого транспортного средства превышает 600 км.



Faraday Future

Конечно, для практической эксплуатации авто вряд ли пригодны: они оптимизированы для рекордных заездов ценой отказа от комфорта, включая даже отделку интерьера. Единственную ценность, которую может представлять такая машина, – экземпляр для коллекционирования.