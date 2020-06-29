Tesla использует все возможности, чтобы справиться с избытком заказов на Tesla Model 3 и выполнить план второго квартала по доставке машин клиентам. Для того, чтобы справиться с количеством заказов Tesla использует прототипы Tesla Semi – автономные грузовики компании.

Один из грузовиков, загруженных Model 3, был замечен на выезде из фабрики в Фримонте. По данным Electeck, если Tesla успеет доставить все заказанные электромобили вовремя, то побьет рекорд прошлого года, когда было доставлено 95 тысяч машин.

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Tesla едва успевает справляться с бешеным спросом на Model 3

Грузовики Semi развозят электромобили в автосалоны, откуда сотрудники Tesla доставляют машины покупателям – как правило, на одну из ближайших остановок для бесконтактной передачи. Это не первый раз, когда Tesla Semi используется для доставки легковых электромобилей. Однако теперь это вынужденная мера, а не пиар-ход компании.

Spotted the #Tesla semi on the road in Fremont today with a trailer full of Tesla cars. Very neat! pic.twitter.com/gZjHVZ5OXn — Alex (@Westy543) June 26, 2020

Не секрет, что Tesla столкнулась с логистическими проблемами и не может удовлетворить спрос на доступные Model 3. Маск уже извинился перед покупателями за задержки в поставках и поблагодарил логистических партнеров, которые также перешли на усиленный режим работы, за сотрудничество.

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Компании необходимо доставить от 8 до 10 тысяч электромобилей клиентам в Северной Америке до конца июня, чтобы успешно закрыть второй финансовый квартал.

В начале лета Маск также заявил о готовности к серийному производству электрогрузовиков Semi. Глава Tesla подтвердил, что аккумуляторы и силовая установка будут производиться в Неваде, сказал об улучшении в дизайне, но так и не назвал точную дату релиза.