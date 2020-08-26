Провайдер Воля сменил название и логотип: фото
Украинские интернет-провайдер "Воля" решил провести ребрендинг. В частности, изменили название и логотип компании. При этом фирменные цвета остались без изменений: зеленый и оранжевый.
Название компании на слух звучит так же "Воля". Но надпись изменили с украинского языка на английскую транслитерацию "Volia", передает ain.ua.
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В частности, новое название можно увидеть на официальном сайте провайдера, а также на его Facebook-странице.
"Воля" изменила название / Скриншот
Что еще нового
Вскоре нас ждет и обновленный сайт провайдера. Это пока только тестовая версия, но ее уже можно посмотреть по ссылке.
Правда, в Volia пока не делали никаких анонсов или заявлений относительно ребрендинга. Поэтому пока не понятно, является ли это обновление частью масштабного ребрендинга.
Что известно о Volia (Воля)?
Это группа телекоммуникационных компаний, представленная в 35 городах Украины. Группа предоставляет услуги кабельного телевидения, Интернета, хостинга серверов и облачные сервисы. В компании работает около 2 тысяч сотрудников.