Украинцы могут проверить, какие медицинские средства закупила любая больница. Это можно выполнить через чат-бот "Медсестра Иванка". Его запустила общественная организация "Антикоррупционный штаб".

Как рассказали 24 каналу организаторы, цель чат-бота-помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях.

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"Ежедневно больницы тратят миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно...Поэтому если врачи утверждают, что в больнице нет необходимых лекарств или масок – каждый может проверить эту информацию через чат-бот", – пояснил исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Как работает бот

Чат-бот информирует о потраченных бюджетных средствах, которые выделены на борьбу каждой больницы с COVID-19.

Также с помощью бота можно оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении и узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены.

Проверить закупки своей больницы можно: