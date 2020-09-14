В Украине запустят электронный каталог Prozorro Market. Это будет первый в нашей стране государственный онлайн-магазин. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Prozorro Market должен помочь малому и среднему бизнесу продавать свои товары государству, рассказала член наблюдательного совета Prozorro Светлана Панаиотиди.

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Prozorro Market уже работает, но до сих пор сайт был доступен в пилотном режиме. Также там можно было проводить закупки только на сумму до 50 тысяч гривен.

Однако, после принятия этого постановления состоится полноценный запуск Prozorro Market. Это позволяет проводить закупки до 200 тысяч гривен. А для заказчиков, занимающих монопольное положение – до миллиона гривен.

"Это откроет для бизнеса (в частности малого и среднего бизнеса) рынок с потенциальным объемом 30 миллиардов гривен в год", – заявила Панаиотиди.