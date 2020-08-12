В ходе презентации прозрачного телевизора Xiaomi компания ограничилась демонстрацией слайдов с изображением новинки. Но вскоре после мероприятия в сети появился первый видеоролик, который подробно раскрывает возможности необычной новинки с "невидимым" экраном.

Все элементы управления телевизором интегрированы в корпус цилиндрической формы, который служит подставкой для дисплея, рассказывает 24 канал.

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Технические особенности Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

Телевизор оснащен 55-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Толщина дисплея модели составляет всего 5,7 мм, но благодаря специальной закалке его прочность в 10 раз выше, чем у обычного стекла. Transparent Edition имеет высокий коэффициент контрастности 150000:1 и поддерживает 93% цветовой гаммы DCI-P3.

Прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

Новинка построена на базе четырехъядерного процессора MediaTek MTK 9650 с графическим чипом Mali G52 MC1 и работает под управлением фирменной оболочки MIUI, адаптированной для умных телевизоров. Устройство оснащено функцией Always-On Display, которая позволит разнообразить интерьер.

Цена

Прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition поступит в продажу уже в воскресенье, 16 августа, и обойдется покупателям в 6100 евро (198 661 гривен).