Владельцы PlayStation 5 обнаружили новую особенность консоли. Если при попытке опубликовать в твиттере скриншот пользователь добавит к нему бранные слова, система попросит удалить их, иначе публикация не будет разрешена.

О наличии такого ограничения рассказало издание The Gamer. Журналисты портала попытались сделать публикации в Twitter с консоли, употребляя при этом различные нецензурные выражения. Результаты своих действий они опубликовали в статье.

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Что известно

Каждый раз на PlayStation 5 возникало замечание о том, что нужно убрать определенные слова или исправить ошибку. Более того, цензура касается не только высказываний, способных оскорбить конкретного человека, а и ненормативной лексики, которая применяется в повседневном общении между людьми. Отключить эту функцию, судя по всему, нельзя. По крайней мере, журналисты The Gamer не нашли подходящего пункта в настройках.



В PS5 выявили цензуру / Фото The gamer

Кроме того, цензурирование не всегда работает корректно. Пользователь Twitter под псевдонимом NotPatrick хотел написать вполне доброжелательный отзыв на Astro's Playroom, но система не позволила это сделать и попросила внести исправления.

Производитель консоли не объявлял о наличии такой функции в своем продукте.

Это, по меньшей мере, странный шаг от компании и он создает тревожный прецедент. Цензура дискриминационных эпитетов – это одно, но подавление повседневной ненормативной лексики – это совсем другое. Это слова, которые люди используют в непринужденном разговоре, а не запрещенные термины или выражения, которые кого-то ранят,

– подытоживают журналисты The gamer.