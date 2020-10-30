Новое приложение Пульт управления домом, что позволяет решать все дела в доме, уже доступен для загрузки. В нем можно оплатить коммунальные услуги, вызвать мастера, написать обращение к компании-управителю и многое другое.

В Украине официально запустили ЖКХ-платформу ДЖЕК, или Пульт управления домом, сообщается на официальном сайте услуги.

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Что известно

ДЖЕК позиционируется как электронный ЖКХ. Разработчики сообщают, что пользователи смогут решать все дела в доме, не выходя из дома:

Отправить обращение управляющему по любому поводу, например, если перегорела лампочка в подъезде, есть ли вопрос о подаче отопления. Можно отслеживать статус выполнения,

Оплатить коммуналку и внести показатели счетчиков – все сервисы теперь собраны вместе,

Ответить на опрос или предложить свои идеи онлайн,

Следить за новостями дома, что доступно в личном кабинете, в Viber, Telegram, через чат-ботов, е-мейл или СМС,

Изменить поставщика газа в несколько кликов, чтобы платить по наиболее выгодным тарифам,

Вызвать мастеров и аварийные бригады, если что-то сломалось.

Интерфейс нового приложения / фото ДЖЕК

Регистрация доступна для всех желающих – как жителей, так и управителей домов. Сейчас, по сообщению разработчиков, зарегистрировались уже более 2 500 жителей в 20 городах и 31 управитель. Пользование полностью бесплатное.

Смотрите короткий ролик о приложении: видео

Скачать приложение можно в Google Play и App Store. Кроме того, можно пользоваться и веб-сайтом с помощью ПК.