Компания LG показала инновационную маску для лица, которая позиционируется как лучшее средство защиты органов дыхания от заражения патогенной микрофлорой. Это достигается за счет устройств внутри маски. По сути, речь идет об индивидуальном многофункциональном очистителе воздуха.

Полное название изделия "LG PuriCare Wearable Air Purifier". Оно сделано в формате маски для лица, и является платформой для установки различных фильтров, рассказывается на сайте компании-производителя LG.

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Что известно

Сразу после покупки в маске установлены два фильтра H13 HEPA, которые задерживают 99,95% всех бактерий, микробов, аллергенов и частиц пыли. Дышать через них непросто, поэтому маска обеспечена вентиляторами для прокачки отфильтрованного воздуха.



Новая маска PuriCare от LG со сменными фильтрами / фото LG

Вентиляторы нуждаются в источнике энергии. Поэтому в устройство встроена батарея емкостью 820 мАч. При постоянной нагрузке заряда хватит всего на 2 часа. Но в экономном режиме можно носить маску до восьми часов.

Работу вентиляторов контролируют датчики дыхания. Они могут устанавливать три различные скорости вращения вентиляторов. Все модули съемные, для облегчения их чистки и модернизации.

В комплекте также есть чехол с УФ-лампами для обеззараживания маски и система осушения для удаления накопившейся влаги. С помощью программы LG ThinQ можно контролировать степень износа и загрязнения всех модулей, чтобы своевременно их заменять.

Компания утверждает, что все части маски подлежат вторичной переработке. К сожалению, о стоимости продукта пока ничего неизвестно.