Еврокомиссия запустила сайт, который собрал информацию обо всех правилах и запретах в отдельных странах в условиях пандемии коронавируса. Эта информация должна быть особенно актуальной для туристов.

Как передает europa.eu портал получил название Re-open EU. Он в режиме реального времени отслеживает и предоставляет информацию об актуальных запретах и рекомендациях в странах ЕС.

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Как это работает

Сначала нужно выбрать страну, куда вы бы хотели отправиться в путешествие. После этого сайт предоставит общую информацию о путешествиях, сервисах и правилах (например, о ношении масок, необходимости проходить двухнедельный карантин или сдавать тесты на COVID-19) и другую полезную информацию о туристических предложениях ЕС.

Также портал содержит ссылки на официальные сайты, телефоны горячих линий, ресурсы с правилами для путешественников, информацию об ограничениях в туристических и общественных местах.

Кроме того, на портале можно приобрести патронажные ваучеры, которые позволят потребителям поддержать гостиницы и рестораны. Они покупают ваучер сейчас, чем оказывают поддержку бизнесу, а воспользоваться им можно позже, когда ситуация с пандемией улучшится.