Украинские разработчики создали приложение WalQlike, которое поможет узнать новые и интересные детали о городах Украины. Он делает путешествия еще более интересными и более познавательными.

Как сообщает 24 канал, пользователям приложения доступны бесплатные квесты-экскурсии. Они заинтересуют как тех, кто посещает новый город так и жителей городов, желающих открыть для себя родной дом с новой стороны.

Интересно Сделаем Украину чистой: как приложение EcoHike помогает бороться с мусором

Где работает WalQlike

Приложение пока содержит 9 маршрутов по Львову, 10 по Киеву и 2 маршрута в Чернигове. Запланированы города:

Каменец-Подольск,

Одесса,

Харьков,

Днепр,

Ивано-Франковск,

Тернополь.

Как начать квест

Для начала нужно выбрать тематику квеста, а после этого начать путешествие. Продолжительность маршрута колеблется от 1 до 3 часов. Кроме экскурсий пользователям придется разгадывать загадки и отвечать на вопросы викторины, которые позволят лучше понять достопримечательности любимого города.

Сейчас квесты можно проходить в трех украинских городах

Квесты можно проходить как в одиночку так и в компании друзей или с семьей. После прохождения квеста можно поделиться впечатлениями в социальных сетях. Кроме того вы можете создать интересный квест самостоятельно указав свой маршрут.

Приложение полностью бесплатное и доступно для загрузки в Google Play и App Store.

Несколько слов о приложении WalQlike от его создателя: