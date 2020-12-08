Сегодня пылесосы есть ли не в каждом доме. Они незаменимы в скорой уборке и удовлетворяют много разнообразных нужд. Чтобы не разочароваться, следует выбирать пылесос не только из-за его цены и дизайна, но и обращать внимание на технические характеристики.

Чем больше ковров в вашем доме, мягкой мебели и других тканевых покрытий, то более эффективным должен быть пылесос по своей конструкции, с наличием в комплекте насадок и специфических характеристик, которые пригодятся для качественного результата уборки, особенно если в доме есть животные.

Среди всего многообразия пылесосов два их вида заслуживают отдельного внимания. Это модели с аквафильтром и моющие. Их часто путают, считая, что наличие части слова "аква" в названии означает функцию влажной уборки. Это совсем не так.

Прежде всего принципиальное различие между этими двумя видами пылесосов в том, что моющий может как подавать, так и впитывать воду, обеспечивая не только сбор пыли и мусора, но и мытье поверхностей. А модели с аквафильтром имеют дополнительную степень фильтрации в виде резервуара с водой, через который проходит пыль. То есть такой пылесос не моет пол или обивку мягкой мебели, а только пропускает пыль сквозь воду. При очень осторожном обращении пылесосом с аквафильтром можно собрать небольшое количество воды, но это не делает его моющим.

Моющие пылесосы: плюсы и минусы

Моющий пылесос способен подавать воду и моментально собирать ее. Такие устройства имеют в своей конструкции два резервуара, в один из которых наливается чистая вода, а во второй – собирается грязная.

Чистая вода разбрызгивается из шланга. Сразу после этого пылесос всасывает ее обратно вместе с грязью. Такая уборка подходит практически для любых поверхностей: ковров, мягкой мебели, окон, линолеума, ламината, керамической плитки, керамогранита, зеркал. Что касается паркета и ковровых покрытий на натуральной основе, то к ним моющий пылесос следует применять осторожно (с небольшим количеством воды и без бытовой химии), поскольку после такой уборки может быть потерян товарный вид изделия.

Основная сложность в использовании моющего пылесоса – это его очистка. Часто бывает трудно понять, как его разобрать и помыть. А такой пылесос требует обязательного очистки после каждой уборки, чтобы избежать появления неприятного запаха во влажных деталях. Сегодня инженеры стараются максимально упростить конструкцию таких пылесосов, чтобы облегчить пользование ими. Например, в модели BOSСH BWD421PET эта проблема решена: чтобы завершить уборку, достаточно вынуть контейнер емкостью 5 литров, подняв верхнюю крышку пылесоса. Контейнер легко моется и быстро устанавливается обратно.

Еще один минус, который обычно приписывают таким пылесосам – их вес. Чтобы вместить в себя два резервуара для воды, они должны быть больших размеров, чем обычные с мешком или контейнером пылесосы для сухой уборки. Если мешочный пылесос весит 5-6 килограммов, то вес моющего может достигать 10 килограммов и больше.

Однако вместе с тем моющий пылесос подходит как для влажной уборки, фактически делая два дела за один раз, так и для сухой – функцию мытья можно не использовать по желанию пользователя.

Кроме того, они рекомендованы для людей, страдающих от аллергии, поскольку во время уборки воздух увлажняется и фильтруется, а специальный НЕРА-фильтр можно мыть.

BOSСH BWD421PET также оснащен таким фильтром. Он многократный, что позволяет избегать дополнительных расходов. Такой пылесос будет полезным и владельцам домашних животных, поскольку его турбощетка помогает эффективно собирать шерсть, которая прилипает к коврам и обивке.

Пылесосы с аквафильтром: плюсы и минусы

Аквафильтр – это один из видов фильтрации, который достаточно распространен в современных пылесосах. Принцип его работы прост: пылесос всасывает воздух с пылью и грязью и пропускает его через резервуар с водой. Уборка с таким устройством обеспечивает эффект, который возникает после ливня: свежесть и легкость дыхания, поскольку все частицы пыли хорошо смочены и отфильтрованы водой. Частицы грязи собираются и оседают на дне специального резервуара. Очищенный воздух проходит дальше по конструкции пылесоса и в итоге выходит наружу.

У такого вида фильтрации есть свои плюсы и минусы. Его преимущества:

Эффективная очистка.

Увлажнения воздуха, выходящего из пылесоса.

Экономия благодаря тому, что не нужно покупать мешки для сбора пыли.

Но есть и некоторые недостатки:

Необходимость тщательно мыть резервуар после каждой уборки.

Сложнее, чем в других пылесосов, конструкция.

Достаточно высокий уровень шума.

Большой вес прибора с наполненным водой фильтром.

Такие пылесосы не обеспечат мытья пола или мебели, а значит, после уборки может потребоваться дополнительно это сделать.

Как видим, оба вида пылесосов имеют почти одинаковые плюсы и минусы. Среди минусов – вес и необходимость мытья после каждой уборки, несколько выше уровень шума и большая сложность конструкции. Следовательно, при выборе между конкретно этими двумя видами пылесосов необходимо обращать внимание на их принципиальную разницу. В моющих и с аквафильтром она основана на принципе фильтрации, способе уборки и в его качестве. От этого зависит и цена.

Принимая решение о покупке, оцените реальную необходимость во влажной уборке пылесосом. Ведь хоть такие модели и могут быть дороже и тяжелее, однако они лишат вас потребности в еще одном этапе уборке после обычного сбора пыли и мусора.