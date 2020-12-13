В Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентов в период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года. Общий уровень киберугроз в стране – на уровне 58%.

Рост количества киберинцидентов зафиксировали с середины ноября 2020 года. Об этом сообщили в СНБО.

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Уровень киберугрозы – это интегрированная оценка возможностей государства реагировать на вызовы в киберпространстве и поддерживать там безопасность. В СНБО объяснили "Украинской правде", что это связано с несколькими факторами:

подсчет и публикация результатов местных выборов;

несколько масштабных сливов баз данных со взломанными аккаунтами пользователей (в том числе и украинских);

обнаружили уязвимость одного из крупнейших производителей сетевого оборудования. Эта уязвимость позволила беспрепятственно получать доступ к внутренним сетям организаций, использовавших их оборудование.

Самые распространенные киберинциденты

По типам киберинцидентов самыми распространенными были:

сканирование ресурсов (почти 15,5 миллиона случаев),

bruteforce-атаки (более 4 миллионов случаев),

сетевые атаки (почти 1,2 миллиона случаев).

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Из каких стран было больше всего кибератак

США,

Китай,

Франция,

Россия,

Чехия,

Германия,

Болгария.



Из каких стран Украина подвергается больше всего кибератакам / инфографика СНБО

Хакеры использовали арендованные или скомпроментированные системы в государствах, где наиболее развита ИТ-инфраструктура и расположено больше всего дата-центров. Это для сокрытия своего реального местоположения.

В течение последних 3 месяцев зафиксировали 371 кибератаку. Все отнесли к атакам критического и высокого уровней. Также обнаружили более 18 тысяч уязвимостей.