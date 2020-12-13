Миллионы киберинцидентов за несколько месяцев: в СНБО рассказали об атаках в Украине
В Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентов в период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года. Общий уровень киберугроз в стране – на уровне 58%.
Рост количества киберинцидентов зафиксировали с середины ноября 2020 года. Об этом сообщили в СНБО.
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Уровень киберугрозы – это интегрированная оценка возможностей государства реагировать на вызовы в киберпространстве и поддерживать там безопасность. В СНБО объяснили "Украинской правде", что это связано с несколькими факторами:
- подсчет и публикация результатов местных выборов;
- несколько масштабных сливов баз данных со взломанными аккаунтами пользователей (в том числе и украинских);
- обнаружили уязвимость одного из крупнейших производителей сетевого оборудования. Эта уязвимость позволила беспрепятственно получать доступ к внутренним сетям организаций, использовавших их оборудование.
Самые распространенные киберинциденты
По типам киберинцидентов самыми распространенными были:
- сканирование ресурсов (почти 15,5 миллиона случаев),
- bruteforce-атаки (более 4 миллионов случаев),
- сетевые атаки (почти 1,2 миллиона случаев).
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Из каких стран было больше всего кибератак
- США,
- Китай,
- Франция,
- Россия,
- Чехия,
- Германия,
- Болгария.
Из каких стран Украина подвергается больше всего кибератакам / инфографика СНБО
Хакеры использовали арендованные или скомпроментированные системы в государствах, где наиболее развита ИТ-инфраструктура и расположено больше всего дата-центров. Это для сокрытия своего реального местоположения.
В течение последних 3 месяцев зафиксировали 371 кибератаку. Все отнесли к атакам критического и высокого уровней. Также обнаружили более 18 тысяч уязвимостей.
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