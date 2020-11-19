Японский магазин использует робота, чтобы проверить, носят ли люди маски
В Японии магазин купил робота для того, чтобы тот определял дистанцию между посетителями и наличие у них масок. В случае их отсутствия он вежливо попросит надеть маску.
Robovie – так зовут робота – разработан международным институтом передовых телекоммуникационных исследований в Киото. Он способен распознавать клиентов, которые не носят маски, и просить их прикрыться. Он также может вмешаться, когда они не смогут социально дистанцироваться, стоя в очереди, пишет theguardian.
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Что известно
Разработчики надеются, что эксперимент уменьшит тесный контакт между покупателями и персоналом. Они считают, что большинство людей будут чувствовать себя менее смущенными, когда их попросит надеть маску робот, чем другой человек.
Robovie следит за соблюдением масочного режима и социального расстояния / Фото theguardian
В память робота предварительно загрузили информацию о планировке магазина. Он использует датчики и камеру для наблюдения, а также лазеры дял измерения расстояния.
Япония не испытала большого числа случаев заболеваний и смертей, которые наблюдаются в некоторых других странах. Однако недавний рост ежедневных случаев заражения Covid-19 привел к поиску новых мер по предотвращению переполнения больниц с приближением зимы.
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