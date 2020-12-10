IT-бизнес в Украине растет очень быстрыми темпами. Поэтому до сих пор на рынке наблюдается значительная нехватка кадров. В 2020 году, несмотря на пандемию, количество вакансий в IT бьет рекорды во втором полугодии.

Но сложность заключается в том, что ищут работников с коммерческим опытом. Как свидетельствует исследование GlobalLogic, сообщает 24 канал, именно поэтому компании инвестируют значительные средства в обучение и развитие IT-специалистов.

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По данным компании, количество участников внешних образовательных мероприятий за 3 года выросло в 2,5 раза. Также увеличилась и продолжительность обучения – втрое.

Работают над развитием и сами IT-специалисты. Так, специалист GlobalLogic уделяет обучению на 93% времени больше, чем в 2018 году. Общее количество тренингов внутри компании выросло вдвое.

Проблемы

Однако само обучение ситуацию кардинально изменить не может. Как говорят эксперты, самой большой проблемой, касающейся поиска новых кандидатов, является отсутствие коммерческого опыта.

Основная проблема рынка кандидатов – недостаток практики в реальных проектах. Новичку нужно 7 лет, чтобы профессионально вырасти до позиции Senior,

– рассказала младшиц вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group GlobalLogic в Украине Ирина Кононенко.

При этом она добавила, что обучение и менторские программы помогают ускорить процесс роста специалиста.

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В целом IT-индустрия в Украине демонстрирует ежегодный рост на 25-30%. В прошлом году IT-отрасль получила 4,17 миллиарда долларов экспортных поступлений.