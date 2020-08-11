Ранее мы сообщали, что из-за ситуации с коронавирусом происходило некоторое затишье на рынке IT – количество вакансий в марте-апреле резко снизилось. При этом уже в мае эксперты заметили положительную динамику.

Профильный портал DOU проанализировал ситуацию на рынке, в частности, количество новых вакансий и уровень предлагаемых зарплат.

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Свежее исследование показывает, что рынок вакансий вышел на докризисный уровень.

Вакансии

В общем, в июле были опубликованы 5 011 предложений. Это положительная динамика, хотя и на 10% меньше, чем в этот же промежуток в 2019 году.



Кого ищут в IT в июле / Инфографика DOU

Негативная динамика сейчас наблюдается в таких профессиях:

HR (-36%),

Java (-25%),

.NET (-25%),

Data Science (-24%),

Embedded (-23%),

iOS / macOS (-23% ),

Sysadmin (-22%),

Support (-21%).

Положительная динамика:

Unity (+ 61%),

Golang (+ 46%),

Design (+ 22%),

React Native (+ 21%).

Интересный факт – в июле компании активно искали аналитиков. Эксперты зафиксировали рекордное количество предложений за все время – 224.

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Наибольший спрос на специалистов уровня Middle и Senior. А вот вакансий, где ищут людей без опыта, пока немного.