Работа в IT: как изменилась ситуация на рынке труда
Ранее мы сообщали, что из-за ситуации с коронавирусом происходило некоторое затишье на рынке IT – количество вакансий в марте-апреле резко снизилось. При этом уже в мае эксперты заметили положительную динамику.
Профильный портал DOU проанализировал ситуацию на рынке, в частности, количество новых вакансий и уровень предлагаемых зарплат.
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Свежее исследование показывает, что рынок вакансий вышел на докризисный уровень.
Вакансии
В общем, в июле были опубликованы 5 011 предложений. Это положительная динамика, хотя и на 10% меньше, чем в этот же промежуток в 2019 году.
Кого ищут в IT в июле / Инфографика DOU
Негативная динамика сейчас наблюдается в таких профессиях:
- HR (-36%),
- Java (-25%),
- .NET (-25%),
- Data Science (-24%),
- Embedded (-23%),
- iOS / macOS (-23% ),
- Sysadmin (-22%),
- Support (-21%).
Положительная динамика:
- Unity (+ 61%),
- Golang (+ 46%),
- Design (+ 22%),
- React Native (+ 21%).
Интересный факт – в июле компании активно искали аналитиков. Эксперты зафиксировали рекордное количество предложений за все время – 224.
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Наибольший спрос на специалистов уровня Middle и Senior. А вот вакансий, где ищут людей без опыта, пока немного.