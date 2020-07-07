Как показывает ситуация на рынке IT, глубокая стадия кризиса в этой сфере была в апреле. При этом начиная с мая, рынок постепенно приходит в себя и наращивает обороты. Правда, что касается вакансий, то их количество все еще не достигла докризисных показателей.

Эксперты из профильного сервиса DOU проанализировали ситуацию в IT-сфере в июне.

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Вполне ожидаемо, наиболее безопасно кризис проходит для специалистов уровня senior – количество вакансий для этих работников в июне увеличилось на треть и достигло докризисных показателей.

Что касается начинающих, то ситуация вакансиями немного хуже, например 90 отзывов на одну вакансию Front-end с опытом до года.

Робота в IT: вакансии / инфографика: DOU

Вцелом, в июне было опубликовано 4245 вакансий. Это на 21% больше, чем в мае, хотя все еще на 5% меньше, чем в июне прошлого года.

Наибольший рост среди вакансий происходил в следующих категориях:

Unity,

React Native,

Security,

Design,

Analyst,

Node.js,

DBA,

SEO,

ERP/CRM,

Product Manager,

Scala, PHP,

Golang.

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При этом остаются еще направления, где вакансий и дальше не так много. Это следующие категории:

Java (-32%),

Sysadmin (-31%),

.NET (-24%).

Еще один интересный факт, количество вакансий, предлагающих удаленную работу – бьют рекорды. Конечно, это связано с ситуацией с пандемией – рынок адаптируется к новым условиям.