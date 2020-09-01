Мы знаем, что работать в IT-компании – это хорошая идея. А работать в одной из самых известных компаний мира еще лучше. Сколько же можно зарабатывать, работая в Facebook?

Известное издание Business Insider проанализировало зарплаты различных специалистов в Facebook и подготовило список вознаграждений в соответствии с профессиями, передает ain.ua.

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Эти данные журналисты получили из открытых данных. Ведь компания указывает предложения по зарплатам в заявках на получение виз для сотрудников, а эти данные затем публикует правительство США.

Причем закон обязывает компанию платить иностранцам столько же, сколько и гражданам США. Поэтому в этом списке зарплат есть данные об иностранных работниках, которые переехали в США, а также для американских граждан.

Данные и инжиниринг

Data scientist – 110 659 – 216 331 доллар.

Системный администратор – 110 000 – 280 000 долларов;

Инженер данных – 110 000 – 195 424 доллара;

Ученый-исследователь – 135 000 – 250 527 долларов;

Менеджер по инжинирингу – 171 000 – 280 000 долларов;

Менеджер технических программ – 111 636 – 225 000 долларов;

Продуктовый инженер – 110 000 – 221 597 долларов;

Директор по инжинирингу – 284 200 – 345 221 доллар;

Главный аналитик – 155 000 долларов;

Продуктовый дизайнер – 105 000 – 199 355 долларов;

Фронтенд-инженер – 110 000 – 225 000 долларов;

Продакт-менеджер – 110 000 – 240 000 долларов;

Инженер безопасности – 115 000 – 215 000 долларов;

Оборудование и сети

ASIC & FPGA-инженер – 145 000 – 205 000 долларов;

Инженер-электрик – 125 000 – 205 000 долларов;

Ученый-оптик – 140 000 – 180 359 долларов;

Инженер аппаратной части – 155 000 – 208 192 доллара;

Инженер сетей – 80 499 – 180 000 долларов;

VP, AR / VR партнерств – 425 000 долларов;

Политики, контент, исследования

Контент-стратег – 115 000 – 180 000 долларов;

Копирайтер – 186 376 долларов;

Менеджер полиси-программ – 150 000 долларов;

SMB-креативный специалист – 112 172 доллара;

Вице-президент по международным отношениям и коммуникациям – 655 500 долларов;

UX-исследователь – 120 000 – 162 000 долларов;

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