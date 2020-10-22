Компания-производитель браузера Opera открыла вакансию, о которой мечтал не один прокрастинатор. Ищут такого себе человека-браузер, главная задача которого – сидеть в интернете и делиться этим опытом.

Об этом рассказали в пресс-службе Opera. Сотрудник должен проводить время в интернете в течение 2 недель. После этого он или она должен рассказывать о забавных и странных вещах, с которыми сталкивается в сети.

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Зачем

Таким образом компания хочет понять, чем на самом деле занимаются люди, проводя время "в интернете".

"На эту важную роль мы ищем людей, которые любят глупые мемы, смотрят видео о детенышах тюленя и изучают теории заговора", – сказано в описании требований к кандидату.

Требования

любовь к интернету,

понимание, что такое браузер,

желание "говорить сам с собой",

наличие компьютера и стабильного интернета,

свободное владение английским языком.

Подать заявку на должность может каждый, независимо от страны проживания. При этом нужно записать видео, в котором нужно рассказать о самом важном или интересном моменте жизни. Это видео нужно опубликовать в соцсетях, а линк кинуть на почту personal-browser@opera.com.

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Зарплата

После 2-недельной кропотливой работы кандидат получает вознаграждение в размере 8 тысяч евро и должность Персонального браузера в компании.