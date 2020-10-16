Социальная сеть Twitter работает с перебоями. Проблемы в работе сервиса начали проявляться ночью на 16 октября. По состоянию на 11:10 работа сервиса полностью не восстановлена – пользователи продолжают сообщать о проблемах.

По информации портала Downdetector, с проблемами в работе соцсети столкнулись жители США, Великобритании, Японии, Испании и других стран.

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География распространения сбоев в работе Twitter / Фото Downdetector

Что именно не работает

Большинство жалоб, а именно 93%, связаны с проблемами с доступом к сайту. Кроме того, еще 6% пользователей пожаловались на трудности с входом на сайт.

Похожие проблемы соцсеть переживала две недели назад. Так, 1 октября пользователи сервиса во всем мире жаловались на работу Twitter и проблемы с входом на сайт и доступом к нему.

Когда решат проблему

Сроки решения проблем с сервисом пока неизвестны.