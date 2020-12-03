Эксперт по безопасности из Google Иэн Бир обнаружил уязвимость в iOS, что позволяет получить дистанционный контроль над iPhone. В общем, эксперт нашел несколько способов эксплуатировать эту уязвимость.

Подробности взлома эксперт по безопасности описал в своем блоге.

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Уязвимость он обнаружил в запатентованном Apple протоколе ADWL, с помощью которого удается передать фотографии AirDrop. Бир сумел включить ADWL даже на тех iPhone, на которых протокол был предварительно отключен.

Таким образом ему удалось получить доступ к персональным данным пользователя, включая пароли, сохраненные в iPhone. При этом смартфон должен быть подключен к одной и той же сети wi-fi, что и хакер.

Чтобы найти эту уязвимость он потратил примерно полгода.

Однако можем успокоить, эту уязвимость уже удалось устранить с обновлением iOS 13.5, вышедшем в мае текущего года.