Энтузиасты запустили десктопную операционную систему Windows 10 на новом Mac mini с чипом M1. Работу системы на ARM чипе продемонстрировали на видео.

Запуск ARM-версии Windows 10 на компьютере Apple производился с помощью эмулятора QEMU с открытым исходным кодом, сообщает 24 канал. После установки ОС в виртуальную машину устройство было протестировано в Geekbench 5, где выдало 1 515 баллов в одноядерном сценарии, и 4 998 – при нагрузке на все ядра CPU.

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Для сравнения: лэптоп Microsoft Surface Pro X, цена которого составляет 999 долларов, работающий под управлением "чистой" версии Windows 10 для ARM-устройств, смог набрать лишь 793 и 3 113 баллов соответственно. Кроме того, энтузиасты проверили работу ОС и в других сценариях, включая запуск встроенных игр и эмулятора DOSBox: никаких проблем в работе ОС Microsoft при этом не возникло.

Тест работы Windows 10 на Mac mini, видео:

Ранее представители Apple отмечали, что технически новые фирменные ПК готовы к установке сторонней операционки. Проблема, по их словам, кроется лишь в модели лицензирования Microsoft, которая не позволяет самостоятельную инсталляцию ARM-версии ОС: сделать это могут только OEM-партнеры софтмейкера.