Украинский сервис доставки еды Raketa заявил о выходе на международный рынок – компания начинает работу на Кипре. Кроме того, сервис решил изменить официальное название.

Как рассказали в украинском сервисе, их услуги доставки под названием Rocket заработали в Никосии (столице Кипра).

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Причем сервис планирует продолжать свою “экспансию” и в 2021 году Rocket планирует выйти в 10 стран.

Новое название

Название сервис решил изменить как раз из-за выхода на международный рынок. Что касается фирменного лейбла – цвет, фирменный шрифт – это останется без изменений.

В большинстве стран такого слова, как "ракета", не существует. Поэтому мы решили сохранить то, что уже создано в Украине, но развиваться на новых рынках. Бренд Rocket будет понятен во всем мире и останется узнаваем здесь,

– пояснил Олег Любарец, директор по маркетингу сервиса Rocket.

Также в сервисе добавили, что изменение названия в Украине будет происходить постепенно. Первыми новый бренд заметят пользователи англоязычной версии приложения. В течение нескольких недель Rocket появится на новых рюкзаках курьеров, а также их фирменной одежде.