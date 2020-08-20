В течение нескольких секунд двигатель компании Илона Маска выдержал рекордное давление в основной камере сгорания – 330 бар, обойдя российский РД-701 и установив тем самым мировой рекорд. Эти двигатели будут установлены на ракете-носителе космического корабля нового поколения Starship, но сначала Raptor должны научиться работать, не взрываясь, в течение 3-5 минут.

Как сообщил в своем твиттере глава SpaceX Илон Маск, во время последних испытаний двигатель Raptor выдержал рекордно высокое давление в основной камере сгорания – 330 бар – и остался цел. Предыдущий рекорд принадлежал российскому жидкостному двигателю РД-701 производства "Энергомаш". Он выдержал 300 бар в реальных условиях.

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Двигатель Raptor только что достиг 330 бар и не взорвался,

– похвастался Маск и прикрепил график, показывающий кривую давления.

Raptor engine just reached 330 bar chamber pressure without exploding! pic.twitter.com/kVKRWksvaB — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2020

Впрочем SpaceX нужно еще полгода-год на то, чтобы превратить Raptor в двигатель, способный держать такое высокое давление в камере сгорания более 10 секунд. В июле и августе 2019 года Raptor дважды поднимал в воздух Starhopper, прототип корабля нового поколения Starship, и это заканчивалось тем, что двигатель почти полностью уничтожал себя за секунды до посадки.

Однако, если Raptor выдерживает такое давление в камере сгорания без ущерба для себя, это достижение может означать, что SpaceX уже повысила максимальную тягу с 200 тонн примерно до 225 тонн. Для корабля Starship и ракеты Super Heavy эта разница может означать повышение грузоподъемности на 5-10%.

Однако до запуска Super Heavy компании придется существенно повысить объемы производства двигателей Raptor – поскольку для одной ракеты-носителя их нужно более 30 штук – и убедиться в том, что они могут слаженно функционировать (это самая главная задача) без перебоев в течение 3-5 минут.

Испытания Starship

В начале августа прототип Starship совершил свой первый демонстрационный полет – поднялся на 150 метров вверх и аккуратно приземлился в паре сотен метров от стартовой площадки, не взорвавшись. Если не будет серьезных аварий, то Starship доберется до выхода в стратосферу до весны 2021 года, а к концу следующего года корабль, по плану Маска, должен быть полностью готов к первым коммерческим полетам.