В свободное время двое разработчиков Силиконовой долины помогали природоохранникам в разработке искусственного интеллекта, чтобы помочь отслеживать отдельных медведей.

Эд Миллер и Мэри Нгуен работают разработчиками днем, а ночью занимаются решением очень необычной проблемы, пишет The New York Times.

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Что известно

Между тем исследовательница Мелани Клапхэм из Университета Виктории вместе со своим коллегой Крисом Даримонтом искала новые способы изучения медведей гризли. Все четверо случайно пересеклись и договорились о сотрудничестве.

Разработчики в течение нескольких лет добровольно выделяли свободное время на этот проект, и в результате он принес свои плоды. О результатах сообщили в журнале Ecology and Evolution.

Мы подумали: машинное обучение действительно отлично идентифицирует людей, но что оно может сделать для медведей?,

– говорят создатели программы.

Они обнаружили алгоритм "dog hipsterizer", программу, которая находила собак на фотографиях и помещала на них очки в оправе и усы. С этого и начали. Несмотря на то, что он учился на собаках, dog hipsterizer довольно хорошо работал с мордами медведей.

Тем не менее, говорит Мэри Нгуен, начальные этапы работы были скучными. Создание набора учебных данных для программы глубокого обучения включало в себя изучение более 4000 фотографий с медведями, а потом ручное выделение глаз, носа и ушей каждого медведя, чтобы программа могла научиться находить особенности.

Нейросеть определяет конкретных особей медведей гризли / фото Мелани Клапхэм

Мы должны уметь распознавать отдельные особи, но у медведей нет никаких признаков, сравнимых с отпечатком пальца, таких как полосы зебры или пятна жирафа,

– говорит доктор Клэпхэм.

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Со временем нейросеть, обученная на тысячах фотографий, которые ученые сделали закрепленными на деревьях камерами, начала определять отдельных особей медведей. Она способна делать это также в движении, так, как это происходит с людьми, скажем, в аэропортах.

Проект BearID, который они создали, способен помочь защитникам природы следить за здоровьем популяций медведей в разных частях мира, а также, возможно, работе с другими животными.