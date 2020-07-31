К концу недели сервис Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игр. Причем эти игры можно получить навсегда.

Бесплатная раздача в Epic Games Store продлится до 6 августа. также сейчас в сервисе продолжается масштабный летняя распродажа со скидками до 75%.

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Что можно получить бесплатно

Экшен-платформер 20XX в стиле roguelike, в котором нужно бегать, стрелять и драться с боссами. Играть можно как одному, или вместе с другом в кооперативном режиме.

Трейлер игры 20XX: видео

Barony – это пиксельный ролевой экшн от первого лица. Игрокам нужно исследовать случайно генерируемые подземелья, чтобы освободить заколдованный город. Также здесь предусмотрен и кооперативный режим на четырех человек.

Трейлер игры Barony: видео

Экшн Superbrothers: Sword & Sorcery EP. Действие игры происходит в горах и лесах альтернативного бронзового века. Геймер выступает в роли путешествующей боевой монахини, которая отправляется в путешествие по маленькому мифическому королевству.

Трейлер игры Superbrothers: Sword & Sorcery EP: видео