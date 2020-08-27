Распродажа в PlayStation Store: игры со скидками до 95%
Цифровой магазин PlayStation Store снова устроил безумную распродажу. Некоторые игры можно получить со скидками до 95%. В общем со скидками доступны более 600 игр.
На размышления у пользователей есть две недели – распродажа в PlayStation Store завершится 10 сентября в 10:00 (по киевскому времени).
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Что можно приобрести со скидкой
- Elea – Deluxe Edition – 24,45 гривны (-95%)
- Wuppo – 32,45 гривны (-95%)
- The Long Reach – 49,90 гривны (-90%)
- Dollhouse – Deluxe Edition – 157,35 гривны (-85%)
- Extinction: Deluxe Edition – 179,85 гривны (-85%)
- Soma – 139,45 гривны (-85%)
- Beast Quest – 132,45 гривны (-85%)
- Loading Human: Chapter 1 – 142,35 гривны (-85%)
- Rayon Riddles – Rise Of The Goblin King – 99,75 (85%)
- Space Rift – Episode 1 – 162,25 (-85%).
С полным списком тайтлов со скидками можно ознакомиться на сайте PS Prices.
В середине августа PlayStation Store уже проводил масштабную распродажу. Среди игр, которые можно забрать со скидкой, – "Ведьмак 3", Bioshock Remastered, Fallout 4 и более 100 других игр.
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