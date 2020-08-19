Компания Sony запустила новую распродажу игр в своем цифровом магазине PlayStation Store. На этот раз скидки до 85% действуют на ряд проверенных временем хитов.

Среди именитых тайтлов, которые можно забрать со скидкой – "Ведьмак 3", Bioshock Remastered, Fallout 4 и более 100 других игр. 24 канал выбрал самые интересные предложения, которые действительно не стоит обходить вниманием.

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Скидки в PS Store

Fallout 4 – 324 грн (скидка 50%)

XCOM 2 – 374 гривны (скидка 75%)

Devil May Cry 5 (With Red Orbs) – 649 грн (скидка 53%)

Injustice 2 – 499 грн (скидка 23%)

Darksiders III – 649 гривен (зниека 63%)

"Ведьмак 3: Дикий гон" – Издание Игра Года – 404 грн (скидка 70%)

The Evil Within 2 – 649 гривен (скидка 45%)

Mortal Kombat X – 324 гривны (скидка 50%)

Nioh (Complete Edition) – 443 грн (скидка 63%)

Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)

Dark Souls: Remastered – 499 гривен (скидка 58%)

The Division 2 – 399 гривен (скидка 33%)

Far Cry New Dawn – 499 грн (скидка 59%)

Soulcalibur VI – 649 грн (скидка 56%)

Dying Light – 419 грн (скидка 65%)

Wolfenstein: The New Order – 194 гривны (скидка 70%)

Акция завершится 3 сентября в 02:00 по киевскому времени. Другие тайтлы в рамках распродажи можно посмотреть здесь.

Кроме того, 20 августа в магазине Sony проходит еще одна акция – летняя распродажа, в рамках которой можно купить Final Fantasy VII и DOOM Eternal с бешеными скидками.