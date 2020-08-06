Популярный онлайн-сервис Steam снова устроил распродажу. И скидки на игры довольно соблазнительные – некоторые продукты можно купить со скидками 80%.

В частности, в Steam со скидкой можно получить популярные игры издательства Bethesda.

Интересно Релиз Fall Guys: Ultimate Knockout: серверы не выдерживают нагрузки геймеров

Акцию решили приурочить к фестивалю QuakeCon 2020 года, который в этом году перевели в онлайн-режим. Распродажа продлится до 11 августа.

Что можно купить со скидками:

Fallout 4 – 234 гривны (-70% );

Fallout 76 – 266 гривен (-50%);

The Elder Scrolls Online – 299 гривен (-50%);

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 343 гривны (-67%);

DOOM Eternal – 400 гривен (-50%);

RAGE 2 – 371 гривна (-80%);

Dishonored 2 - 312 гривен (-70%);

Prey – 279 гривен (-70%);

Wolfenstein: Youngblood – 389 гривен (-35%).

Полный список игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть по ссылке.