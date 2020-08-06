Распродажа в Steam: скидки достигают 80%
Популярный онлайн-сервис Steam снова устроил распродажу. И скидки на игры довольно соблазнительные – некоторые продукты можно купить со скидками 80%.
В частности, в Steam со скидкой можно получить популярные игры издательства Bethesda.
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Акцию решили приурочить к фестивалю QuakeCon 2020 года, который в этом году перевели в онлайн-режим. Распродажа продлится до 11 августа.
Что можно купить со скидками:
- Fallout 4 – 234 гривны (-70% );
- Fallout 76 – 266 гривен (-50%);
- The Elder Scrolls Online – 299 гривен (-50%);
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 343 гривны (-67%);
- DOOM Eternal – 400 гривен (-50%);
- RAGE 2 – 371 гривна (-80%);
- Dishonored 2 - 312 гривен (-70%);
- Prey – 279 гривен (-70%);
- Wolfenstein: Youngblood – 389 гривен (-35%).
Полный список игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть по ссылке.
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