И снова сервис цифровой дистрибуции Steam решил порадовать геймеров щедрой распродажей. На этот раз до 90% от первоначальной стоимости сбросили десятки тайтлов – преимущественно, в историческом или фэнтези-сеттинге. За копейки отдают все значимые игры вселенной Might & Magic, а также различные выпуски других популярных серий.

Продлится праздник скидок до 31 августа. Можно сэкономить на покупке многих инди-проектов, игр знаменитой серии Heroes of Might & Magic и других тайтлах.

Игры со скидками

С полным перечнем тайтлов можно ознакомиться по этой ссылке. Вот лишь несколько интересных предложений:

Anno 1404 History Edition – 112 гривен (-50%)

Anno 2070 Complete Edition – 114 гривен (-75%)

Dark Messiah of Might & Magic – 18 гривен (-75%)

Hearts of Iron 2 Complete – 57 гривен (-75%)

Heroes of Might & Magic V – 37 гривен (-75%)

Heroes of Might & Magic V: Hammers of Fate – 37 гривен (-75%)

Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East – 37 гривен (-75%)

M & M Heroes Bundle – 182 гривны (-80%)

Magicka 2 – 57 гривен (-75%)

The Settlets 7 History Edition – 112 гривен (-50%)

Trailmakers – 164 гривны (-50%)

