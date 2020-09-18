Популярный сервис развернул аж три крупные акции скидок. Они посвящены играм о пиратах, серии Resident Evil и продукции THQ Nordic.

Как всегда, в списке подешевевших товаров фигурирует как общепризнанная классика, так и новинки, сообщает 24 канал. В трех распродажах участвуют десятки самых разнообразных тайтлов.

Интересно Конференция PlayStation 5: новые игры для консоли следующего поколения

Список игр

Мы собрали для вас лишь несколько наиболее выгодных предложений:

Assassin's Creed IV: Black Flag – 98 гривен (-67%);

(-67%); Blackwake – 16 гривен (-91%);

(-91%); Darksiders III – 174 гривны (-75%);

(-75%); Darksiders Genesis – 194 гривны (-50%);

(-50%); Desperados III – 496 гривен (-25%);

(-25%); Monkey Island 2: Lechuck's Revenge – 59 гривен (-62%);

(-62%); Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 гривен (-50%);

(-50%); Pirates? Pirates! – 55 гривен (-30%);

(-30%); Red Faction Guerrilla: Re-mars-tered – 55 гривен (-80%);

(-80%); Resident Evil 2 – 299 гривен (-50%);

(-50%); Resident Evil 3 – 749 гривен (-50%);

(-50%); Resident Evil 7 – 247 гривен (-67%);

(-67%); Sea of Thieves – 335 гривен (-30%);

(-30%); SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 356 гривен (-20%);

(-20%); Wreckfest – 259 гривен (-50%).

С полным списком предложений пиратской акции можно ознакомиться по этой ссылке. Узнать, какие еще игры THQ Nordic продают по дешевке – по этой ссылке. Ну а взглянуть на список уцененных релизов Resident Evil можно тут. Три распродажи завершатся одновременно. Это произойдет в понедельник, 21 сентября.