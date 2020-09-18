В Steam проходят сразу три распродажи игр со скидками до 90%
Популярный сервис развернул аж три крупные акции скидок. Они посвящены играм о пиратах, серии Resident Evil и продукции THQ Nordic.
Как всегда, в списке подешевевших товаров фигурирует как общепризнанная классика, так и новинки, сообщает 24 канал. В трех распродажах участвуют десятки самых разнообразных тайтлов.
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Список игр
Мы собрали для вас лишь несколько наиболее выгодных предложений:
- Assassin's Creed IV: Black Flag – 98 гривен (-67%);
- Blackwake – 16 гривен (-91%);
- Darksiders III – 174 гривны (-75%);
- Darksiders Genesis – 194 гривны (-50%);
- Desperados III – 496 гривен (-25%);
- Monkey Island 2: Lechuck's Revenge – 59 гривен (-62%);
- Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 гривен (-50%);
- Pirates? Pirates! – 55 гривен (-30%);
- Red Faction Guerrilla: Re-mars-tered – 55 гривен (-80%);
- Resident Evil 2 – 299 гривен (-50%);
- Resident Evil 3 – 749 гривен (-50%);
- Resident Evil 7 – 247 гривен (-67%);
- Sea of Thieves – 335 гривен (-30%);
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 356 гривен (-20%);
- Wreckfest – 259 гривен (-50%).
С полным списком предложений пиратской акции можно ознакомиться по этой ссылке. Узнать, какие еще игры THQ Nordic продают по дешевке – по этой ссылке. Ну а взглянуть на список уцененных релизов Resident Evil можно тут. Три распродажи завершатся одновременно. Это произойдет в понедельник, 21 сентября.