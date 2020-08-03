Рекламные баннеры в окне браузера порой раздражают не только своим присутствием, но и содержанием. Для наиболее любознательных пользователей разработчики Google представили специальное расширение для браузера Chrome, с помощью которого можно узнать, почему на конкретной странице выводится то или иное объявление.

Благодаря аддону Ads Transparency любой пользователь браузера Chrome может ознакомиться с дополнительной информацией о рекламных объявлениях на страницах сайтов, сообщает 24 канал.

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На что способно расширение Ads Transparency

Построенное на основе API Ad Disclosure Schema расширение демонстрирует количество рекламных объявлений на загруженной странице, имена компаний, которые выставляют ее, а также причину, по которой конкретная реклама была показана пользователю.

Расширение позволяет узнать больше о рекламе, которая появляется на сайтах

Ads Transparency предоставляет доступ к списку рекламодателей и провайдеров, ответственных за размещение объявления, и раскрывает статистику показов по возрасту, полу, месту расположения, а также связанным с конкретным пользователем сайтам и темам.

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На основе этой информации формируется выдача того или иного баннера. Таким образом Google хочется сделать политику размещения рекламных объявлений максимально прозрачной, надеясь, что в будущем такую инициативу поддержат и другие площадки.

Расширение Ads Transparency уже доступно для бесплатной загрузки в интернет-магазине Chrome.