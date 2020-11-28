Компания Razer разработала новый геймпад, который получил название Razer Phantom Wolverine V2. Разработчик говорит, что его создали специально для игровой консоли Microsoft Xbox Series X и S.

Геймпад разработали таким образом, чтобы обеспечить более высокую точность и контроль игры, информирует Gizmochina.

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Чем интересна модель

Razer Phantom Wolverine V2 получил эргономичную конструкцию с прорезиненными ручками для удобного захвата и уменьшения скольжения. Геймпад оснащен проводным соединением, длина кабеля составляет 3 метра.

На консоли размещены механические тактильные клавиши и клавиши со стрелками, которые обеспечивают мягкое прикосновение и быстрое реагирование. Кроме того, есть две многофункциональные кнопки, которые можно переназначить.

Нижняя часть Phantom Wolverine V2 оснащена двумя кнопками блокировки, которые могут активировать режим "чувствительного триггера" и сократить время нажатия на две основные кнопки триггера.

Геймпад также оснащен 3,5-мм аудиоразъемом для подключения наушников. С помощью Razer XBox можно переназначить многофункциональные и триггерные кнопки, настроить ползунок чувствительности и установить другие настройки.

Цена

Стоимость Phantom Wolverine V2 составляет 136 долларов (3 800 гривен).