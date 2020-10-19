Razer выпустила свое первое игровое кресло: что интересного
Компания Razer, занимающаяся созданием профессионального игрового оборудования, выпустила новый интересный продукт. Это первое для компании геймерское кресло, оно получило название Iskur.
Информация о новинке уже есть на официальном сайте компании Razer.
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Что интересного
Iskur получило уникальную внешнюю систему поддержки поясницы с линией изгиба 26 градусов. Ее задача – снятие напряжения в средней и нижней частях позвоночника.
Для дополнительного комфорта и поддержки Iskur получил подушки из пеноматериала, регулируемый подлокотник 4D и специальную подушку для шеи с эффектом памяти.
Игровое кресло Razer / Фото razer.com
При этом, кресло получило довольно сдержанный дизайн, что необычно как для геймерского кресла. Если бы не зеленые швы и не зеленый логотип Razer на черной искусственной коже, то Iskur выглядело бы, как обычное офисное кресло.
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Цена
Новое игровое кресло пока доступно для предзаказа. Цена Iskur составляет 500 долларов (14 тысяч гривен).