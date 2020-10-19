Компания Razer, занимающаяся созданием профессионального игрового оборудования, выпустила новый интересный продукт. Это первое для компании геймерское кресло, оно получило название Iskur.

Информация о новинке уже есть на официальном сайте компании Razer.

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Что интересного

Iskur получило уникальную внешнюю систему поддержки поясницы с линией изгиба 26 градусов. Ее задача – снятие напряжения в средней и нижней частях позвоночника.

Для дополнительного комфорта и поддержки Iskur получил подушки из пеноматериала, регулируемый подлокотник 4D и специальную подушку для шеи с эффектом памяти.



Игровое кресло Razer / Фото razer.com

При этом, кресло получило довольно сдержанный дизайн, что необычно как для геймерского кресла. Если бы не зеленые швы и не зеленый логотип Razer на черной искусственной коже, то Iskur выглядело бы, как обычное офисное кресло.

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Цена

Новое игровое кресло пока доступно для предзаказа. Цена Iskur составляет 500 долларов (14 тысяч гривен).