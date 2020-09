В прошлом году Razer адресовала геймерам растворимый напиток Respawn для повышения концентрации внимания и интенсивности умственной деятельности, а сейчас известный производитель игровой периферии представил очередной такой съедобный игровой "аксессуар" – жевательную резинку для повышения концентрации внимания и увеличения скорости реакции. Нет, это не шутка.

Respawn by 5 Gum – именно так называется фирменная жвачка от Razer для любителей компьютерных игр – является плодом сотрудничества с известным производителем жевательной резинки Mars Wrigley, а точнее принадлежащей ему брендом Five Gum, сообщает The Verge.

Razer особо подчеркивает, что созданию жевательной резинки предшествовал "большой объем исследований и разработок" с изучением ежедневных режимов, игровых графиков, а также преимуществ в перекусы у обычных и профессиональных игроков. Как отмечает Razer, целью было разработать продукт, который можно употреблять в любое время дня и ночи, чтобы игроки оставались собранными и сфокусированными на игровых задачах, но только на время игры. Respawn by 5 Gum выступает альтернативой энергетикам с высоким содержанием кофеина. Единственный источник кофеина в жевательной резинке – это экстракт зеленого чая.

Что интересно, жевательная резинка Razer – черная, хотя основным фирменным цветом бренда является зеленый. При этом Razer уверяет, что жвачка совершенно безопасна и не окрашивает язык, зубы и губы.

Жевательная резинка "Respawn by 5 Gum" предложена в трех вариантах: прохладная мята, тропический пунш и гранатовый арбуз. Цена – 2,99 доллара за пачку из 15 пластинок или 27,99 доллара за упаковку из 10 штук. Она уже доступна для покупки в онлайн-магазине Razer, а также в Amazon.