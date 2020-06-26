Появилось оригинальное приложение CheckCheck, которое помогает пользователю выявить подлинность таких брендов, как Nike, Jordan, Yeezy и другие.

Приложение CheckCheck можно скачать по ссылке.

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Детали

Приложение работает на базе искусственного интеллекта. Проверка кроссовок на подлинность длится примерно 30 минут.

Пользователю нужно сделать фото кроссовок, оригинальность которых хочет проверить. Далее снимок поступает к людям-аутентификаторам. Они проверяют кроссовки и сообщают результаты.

Кроме того, этот сервис может предоставить пользователям инструменты и советы, как в будущем самостоятельно идентифицировать подделку.

Разработчики говорят, что их приложение CheckCheck должно особенно заинтересовать тех, кто покупает обувь на ресейл-платформах. Ведь в интернете проверить поставщика и продукт сложнее.

Хотя определить оригинальность помогают люди, но приложение работает в режиме 24/7.

Цена

CheckCheck – платное приложение. За каждую проверку пары обуви пользователь должен заплатить доллар.