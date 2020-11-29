Стартап Company Six разработал уникальное роботизированное устройство, которое предназначено для работы в опасных и недоступных для людей местах. Оно получило название ReadySight.

Робот ReadySight создан для нужд специальных служб быстрого реагирования и может применяться там, куда человеку даже в специальном снаряжении нет доступа.

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Как говорят разработчики, их разработка может чаще использоваться военными. В отличие от них, ReadySight гораздо проще в управлении и может применяться в качестве расходного материала, поскольку стоит намного дешевле.

Робот-помощник ReadySight: видео

Подробнее о разработке

Робот весит полкило и имеет две шины, напоминающие миниатюрные гусеницы. Это позволяет ReadySight получить доступ в труднодоступную местность, а также обеспечивает высокую маневренность.

Робот оснащен автономной системой навигации и возможностью управления через смартфон. Он способен вести стримингову передачу видео, что позволяет наблюдать за его передвижением в режиме реального времени.

Он оснащен микрофоном и динамиком для двусторонней передачи звука, датчиком для навигации и сменным объективом. Ожидать появления работа стоит не раньше третьего квартала 2021 года.