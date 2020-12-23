Исследователи из Корейского института науки и технологий разработали электронный материал, который может восстановить свою целостность после трещин и других физических повреждений. В нем есть неожиданный ингредиент – льняное масло.

Трещины на экране смартфона – крайне неприятное событие для любого. Корейские ученые понимают это, и сделали большой шаг к технологии самовосстановления экранов. Их исследование опубликовано в Composites Part B: Engineering, кратко о нем рассказывает Science Alert.

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Что известно

Ученые добавили масло из семян льна в бесцветный полиимид – альтернативу стеклу, которая используется в производстве экранов. Льняное масло в микрокапсулах смешивается с силиконом и используется в качестве покрытия экрана.

Мы смогли разработать самовосстанавливающийся бесцветный полиимид, который может радикально изменить физические свойства и срок службы поврежденных полимерных материалов,

– заявили исследователи.

Разрывы полиимида приводят к разрывам микрокапсул, высвобождая льняное масло. Вступая в реакцию с воздухом, оно затвердевает, и материал восстанавливается.

Все процессы происходят при комнатной температуре и без необходимости внешнего давления, в отличие от аналогичных самовосстанавливающихся материалов, которые представляли ученые ранее. Исследователи отмечают, что более высокая температура, влажность и ультрафиолет способны ускорить процесс.

При идеальных условиях под воздействием УФ-излучения материал может "регенерировать" 91 процент трещин всего за 20 минут, сохраняя при этом все свои свойства.

Чтобы вывести эту технологию из лаборатории в массовое производство и продажу, нужно сделать еще много работы, но результаты уже дают надежду. Преимущества технологии могут выходить далеко за рамки разбитых экранов смартфонов: Полиимид — это материал, который используется везде, от искусственной кожи до солнечных батарей.