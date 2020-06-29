В Сингапуре разработали специальное устройство TraceTogether, которое может отслеживать распространение коронавируса. Оно предназначено для людей, которые по разным причинам не имеют смартфонов.

TraceTogether работает на базе Bluetooth, передает издание BBC.

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В Сингапуре запустили правительственное приложение для отслеживания распространения вируса. Однако, им могут воспользоваться не все. Для этого сделано устройство TraceTogether.

Как работает

Эти устройства имеют уникальные QR-коды и их не нужно заряжать. Они могут работать на одном аккумуляторе до 9 месяцев.

TraceTogether может обмениваться сигналами Bluetooth с другими расположенными вблизи устройствами или смартфонами (на которых установлено приложение для отслеживания COVID-19). Если кто-то из пользователей заразился коронавирусом, то другие люди, имевшие контакты с ними, получат соответствующее уведомление.

Первую партию уже раздали людям / bbc.com

Первую партию этих устройств уже раздали пожилым людям, которые не имеют семьи и не пользуются смартфонами. Кстати, власти уверяют, что данные с этих устройств зашифрованы. Они будут храниться до 25 дней.

В целом в Сингапуре зафиксировали коронавирус в 43 459 человек, 26 из них умерли от осложнений.