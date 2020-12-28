Ученые из Сингапура заставили эпоксидную смолу затвердеть под влиянием слабого и быстрого магнитного поля. Они не применяли традиционный нагрев. Разработка найдет применение там, где обычные средства не подходят: например, при закреплении изоляции, которая затрудняет использование тепла и света.

Большинство клеев на основе эпоксидной смолы затвердевают под действием внешних факторов – тепла, света, влажности. Недавно сингапурским ученым удалось создать клей, который застывает под воздействием магнитного поля. Об этом ученые из Наньянского технологического университета пишут в статье, опубликованной в журнале Applied Materials Today.

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Что известно

Преимуществом новой технологии является ее экономичность и скорость. В то время, когда закрепление эпоксидного клея в одних случаях требует многих часов нагрева в печи, грамм нового клея требует для застывания 16,6 Вт*ч энергии, что в 120 раз меньше. Процесс занимает не более нескольких минут, а прочность соединения достигает 6,5 мегапаскаля, не уступая существующим составам.

Для достижения нужного эффекта авторы добавили в клеевую смолу смесь наночастиц марганца, цинка и оксида железа. Внешнее переменное магнитное поле заставляет их нагреваться, прогревая окружающую массу полимеров, которые и застывают.

Важнейшим достижением стало затвердевание под минимальным магнитным полем, чтобы не допустить перегрева склеиваемых поверхностей. Многие поверхности, с которыми мы хотим работать, крайне чувствительны к температуре: это такие вещи, как гибкая электроника или биоразлагаемые пластмассы,

– говорит Терри Стил, один из авторов статьи.

Разработчики добавляют, что новинка уже была с успехом опробована на различных материалах, включая пластик, керамику и дерево, позволив прочно соединить их с минимальными затратами времени и энергии. Стил и его коллеги уверены, что такой клей найдет широкое применение везде, но прежде всего – там, где требуется массовое производство углепластиковых деталей, будь то изготовление спортивных аксессуаров или автомобилей. Они уже ведут переговоры о коммерческой продаже технологии.