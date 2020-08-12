Разработчик популярного антивируса надел трусики вместо маски: его задержали
Разработчик антивируса McAfee Джон Макафи умеет бороться с компьютерными вирусами, но, похоже, не очень понимает, как бороться и коронавирусом.
На днях его задержали в аэропорту за ношение женских трусиков вместо маски.
К теме Эпическая борьба: глава Минздрава Австралии Грег Гант оконфузился, натягивая маску – видео
Об этом он сам рассказал на своей странице в Twitter.
Детали
Он путешествовал в Каталонию и возвращался домой в Германию. Однако, в аэропорту отказались его пропускать, ведь Макафи был без маски.
Программист не растерялся и достал женские трусики. Само белье он надел, как маску. Но работников аэропорта это не удовлетворило, его попросили надеть обычную маску. Макафи отказался, поэтому его арестовали.
Далее программиста отправили в Норвегию, а уже через день Джона Макафи таки уволили.