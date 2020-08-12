Разработчик антивируса McAfee Джон Макафи умеет бороться с компьютерными вирусами, но, похоже, не очень понимает, как бороться и коронавирусом.

На днях его задержали в аэропорту за ношение женских трусиков вместо маски.

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Об этом он сам рассказал на своей странице в Twitter.

Детали

Он путешествовал в Каталонию и возвращался домой в Германию. Однако, в аэропорту отказались его пропускать, ведь Макафи был без маски.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

Программист не растерялся и достал женские трусики. Само белье он надел, как маску. Но работников аэропорта это не удовлетворило, его попросили надеть обычную маску. Макафи отказался, поэтому его арестовали.

Далее программиста отправили в Норвегию, а уже через день Джона Макафи таки уволили.